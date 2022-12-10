Росіяни вирішили "помститися" навіть Байдену.

У РФ знайшли спосіб "насолити" артистам, які не підтримали війну проти України. Однак все обмежилося настільки абсурдним вчинком, що викликало лише сміх у користувачів мережі.

Так, росіяни "повісили" на ялинку у Твері Аллу Пугачову, Максима Галкіна, Лайму Вайкуле та інших. На святкове дерево в центрі міста прикріпили паперові фігурки з фотографіями артистів.

"Дісталося" не тільки артистам. Росіяни "повісили" також президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена і главу Франції Еммануеля Макрона.

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Мало того, до фото "повішених" росіяни прикріпили утопічні написи про те, що РФ нібито "править світом" і "краще за всіх". У російських ЗМІ відзначають, що ялинка з фотографіями артистів і політиків стоїть біля адміністрації міста, поруч з театром.

"Помсту" навряд чи можна назвати успішною, адже навіть росіяни не оцінили настільки патріотичної"страти". На фото з ялинкою усі ставлять лише емодзі зі сміхом, ніякої логіки і адекватності в такому вчинку ніхто не бачить.

Алла Пугачова і Максим Галкін: їхня позиція щодо війни РФ проти України

Російська співачка Пугачова воліла не коментувати події в Україні, проте її чоловік Максим Галкін засуджував агресію своєї країни і відкрито виступав проти війни. У вересні стало відомо, що примадонна виїхала з РФ разом зі своїми дітьми до Ізраїлю.

Деякі російські артисти і громадяни країни-агресора засудили вчинок Пугачової. Незабаром стало відомо, що вона планує продавати свій розкішний замок в Підмосков'ї.

Її чоловіка в РФ вже внесли до списку "іноагентів". Після цього сама Пугачова попросила "удостоїти "її такого ж "звання".

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