Російський репер включений у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, як Валєєв, та як Моргенштерн.

Будь-які гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

"У квітні цього року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. В рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: як Валєєв, так і Моргенштерн", - пояснив він.

За його словами, позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що в творчості Моргенштерна "пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

Читайте такожМоргенштерн відповів, чому йому подобається Зеленський"Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участі", - додав речник СБУ.

Дехтяренко розповів, що у вересні цього року СБУ додатково інформувала відповідні органи про заплановані концерти Моргенштерна в Україні.

"Перебування особи в "списку Мінкульту" автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня на підставі листа СБУ Мінкульт включив Моргенштерна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Концерт репера було заплановано на 3 червня у київському Палаці спорту, однак його скасували.

17 червня в Окружному адмінсуді Києва повідомили, що отримали позов Моргенштерна до СБУ, у якому він просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів та звернення до Мінкульту щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Репер також просить визнати протиправним та скасувати квітневий наказ Мінкульту про оновлення відповідного переліку на підставі звернення СБУ та його оприлюднення із доповненням щодо Валєєва.

Окрім цього, він просить суд витребувати в СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

9 вересня організатори концерту Моргенштерна заявили, що не мають інформації від СБУ про встановлення йому заборони на в’їзд в Україну.

Автор: Антоніна Доломанжи