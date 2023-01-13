Тетяна Кравченко, яка мовчить про війну і продовжує працювати в Росії, нещодавно загадково зникла прямо перед одним зі своїх виступів. У виставі її замінили іншою актрисою.

Актриса Тетяна Кравченко, яка мовчить про війну в Україні і продовжує будувати свою кар'єру в РФ, перервала мовчання після загадкового зникнення.

Як пишуть росЗМІ, вона нібито образилася на російського актора Станіслава Садальського. Також їй стало неприємно те, що її в негативному ключі обговорювали в пресі.

"В останні дні сотні, я не обмовилася, сотні мережевих інтернет-видань вилили цебер помиїв. Спочатку процитували новорічний текст артиста Садальського про те, що актрису нашого театру Олександру Захарову звільнили, і інший образливий марення, що стосується керівника "Ленкому" Марка Захарова, якого я знаю і поважаю більше сорока років. Після чого я дійсно прийняла рішення не виходити з артистом Садальським на сцену в антрепризній виставі, про що негайно повідомила адміністратору", - сказала Кравченко.

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Також вона відповіла на чутки щодо алкогольної залежності. Про алкоголізм Тетяни раніше говорив Садальський.

"Подальші вчинки Садальського підтвердили правильність мого рішення. Тиражування міфів про мою алкогольну залежність - огидне. За весь час моєї довгої акторської кар'єри в театрі і в кіно я не зірвала жодної репетиції, жодної вистави, жодної зйомки. У "Ленкомі" це взагалі було неможливо, артисти за подібні проступки звільнялися Марком Анатолійовичем Захаровим негайно. І сьогодні, запевняю вас, в театрі залізна дисципліна. Я не хочу навіть коментувати і давати характеристику самому Садальському і опускатися до його рівня", - резюмувала зірка серіалу "Свати".

Що Тетяна Кравченко говорить про війну в Україні

Уродженка Донецька з початку повномасштабної війни мовчить про звірства російських окупантів.

Судячи з того, що вона продовжує активно гастролювати з виставами по території Росії, вона підтримує ці звірства.

В її Instagram-блозі вказано, що Кравченко - "Народна артистка Росії".

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