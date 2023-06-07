Співачки спілкувалися в лютому 2022 року.

Відома співачка Лайма Вайкуле розповіла про спілкування з Софією Ротару. Також вона спростувала чутки про те, що "не дружить" з артисткою.

"Ми тільки один раз під час війни спілкувалися. Потім Софа - вона така... Я дуже її люблю. Вона дуже хороша. Вона оточила себе якось дуже родиною, і вона в ній живе. Мені так здалося, їй ніхто не потрібен крім сім'ї", - заявила Вайкуле в ефірі шоу "І грянув Грем".

За словами співачки, Ротару не сильно потребує спілкування з іншими людьми. Однак на початку повномасштабної війни РФ проти України Вайкуле все одно їй зателефонувала.

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"Коли почалася війна, я дзвонила і ми говорили з нею. Вона була ну просто в жахливому стані через це", - заявила Вайкуле.

Виявилося, у неї близькі стосунки з Ротару. Співачка стверджує, що "дуже багато" знає про виконавицю пісні "Хуторянка". Втім, і Ротару "багато" знає про Вайкуле.

"У нас досить близькі стосунки, я багато чого знаю про неї, і вона про мене", - зазначила співачка.

Що Ротару говорить про велику війну

Софія Ротару не робить заяв на тлі повномасштабної війни, яку понад рік тому проти України розв'язала РФ. Співачка не засудила путінський режим. Однак вона все одно публікує в Instagram фото, на яких показано наслідки російської агресії.

Також з'являлися чутки про те, що Ротару "тихо" донатить на ЗСУ. За словами друга співачки, вона не хоче "піаритися" на війні, а тому мовчить. Вчора, після підриву Каховської ГЕС, Ротару відреагувала. Вона розмістила в Stories небагатослівне фото.

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