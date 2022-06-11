Пародист раніше заявляв, що частину прибутку буде віддавати на підтримку Україні.

Російський пародист Максим Галкін, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав з дружиною і дітьми в Ізраїль, зараз виступає там з концертами.

Нещодавно він заявив, що частину прибутку буде віддавати в якості благодійних пожертвувань Україні.

У Instagram почали з'являтися короткі уривки його виступу. На відео можна помітити, що на заході у пародиста справжній аншлаг - заповнені всі місця.

Після завершення його концерту весь зал аплодує стоячи, а фанати продовжили дякувати коміка за його творчість вже в соціальних мережах.

Зазначимо, напередодні Галкін засвітився на ізраїльському пляжі в плавках.

Нагадаємо, у Росії Макаревича і Галкіна звинуватили у спонсоруванні держперевороту в Білорусі. Так артистам вирішили помститися за їх антивоєнну позицію.

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