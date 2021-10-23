Кухар не змогла дотанцювати до кінця через мінування театру.

Українська прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов потрапила в неприємний інцидент. Під час свого виступу вони помітили, що за лаштунками щось відбувається. Один з учасників балету подавав їм сигнали, що зараз вимкнутися музика і закриється завіса. А все тому, що в поліцію надійшов сигнал про мінування будівлі.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Тільки відчуваєш, що відбувається щось серйозне. Артисти до останнього продовжували танцювати, а ті хто виходив за лаштунки, не вникнувши в питання, не давали поліції припинити спектакль. Ми ж професіонали, завжди, щоб не сталося, виходимо до глядачів і з травмами, і з будь–якими своїми переживаннями дотанцьовуємо", - пояснила Катерина.

Читайте такожСвітлана Лобода засвітила спокусливу фігуру на відпочинку (фото)Також Кухар додала, що обов'язково ще раз приїде в Дніпро і закінчить цю виставу.

"Стоянов на сцені не виконав свої коронні гранд піруети, зате свої знамениті тури встиг. Я сьогодні не змогла для вас вдруге померти. Але буде привід у нас ще раз приїхати і повторити", – сказала Катерина.

Нагадаємо, раніше чоловік Катерини Кухар відверто розповів про сімейні сварки.

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Автор: Діана Могилєвич