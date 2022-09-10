Анжеліка Рудницька зазначила, що вона шокована тим, що Віталія Козловського нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Відома українська співачка Анжеліка Рудницька розчарована тим, що Віталію Козловському присвоїли орден "За заслуги" ІІІ ступеня. На її думку, це недоречно, адже співак після 2014 року продовжував виступати в Росії. Так, Рудницька нагадала, що в 2018 році Віталій співав у Москві на День Перемоги.

Своїми роздумами Анжеліка поділилася в інтерв'ю Олені Берестенко.

"У 2018 році Віталій Козловський на День Перемоги в Москві виступав. Владу це не стримало і вони йому дали орден", – сказала зірка.

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Таке рішення влади Анжеліка Рудницька назвала "плювком в обличчя українському народу".

"За що їм дали ордени? Я вважаю, що українському суспільству плюнули в обличчя. Мені це вкрай неприємно. Якщо ми будемо робити вигляд, що ми цього не помічаємо, то ми не вивчили ніяких уроків", - обурено констатувала артистка.

Зазначимо, 23 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди. Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Зеленський нагородив співака Віталія Козловського

Нагадаємо, Віталій Козловський прокоментував чутки про його нетрадиційну орієнтацію. Також співак пояснив причину, по якій приховує подробиці свого особистого життя.

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