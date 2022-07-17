Також він підтримав "спецоперацію" в Україні.

Відомий російський актор Сергій Юшкевич підтримав війну проти України, попри те, що він тут народився і виріс і що його мама досі проживає в Чернівцях.

Також він розповів російським ЗМІ, що з повагою ставиться до військових, які беруть участь у "спецоперації".

"Я відчуваю біль від того, що відбувається, хочу, щоб наші хлопці швидше повернулися додому. Я розумію, що цей біль - з обох сторін. Я втомився від того, що там відбувалося багато років. Моя мама в Чернівцях, на Західній Україні, живе і зараз", - заявив актор.

Він додав, що намагався перевезти свою маму в Росію, але вона категорично відмовлялася. За його словами, вперше він намагався переконати її переїхати ще у 2014 році, але жінка відповіла, що "старе дерево не пересаджують".

"На даний момент ми з мамою вже три роки не бачилися. Ми навіть... попрощалися про всяк випадок", - додав Юшкевич.

Нагадаємо, раніше в Москві розстріляли популярного репера з Севастополя OFFMI.

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