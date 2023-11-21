У цьому питанні він поставив жирну крапку.

Ще до повномасштабного російського вторгнення співак MELOVIN сказав про те, що хотів би виступати в Росії, якби ця країна не розв'язала війну на Донбасі і не анексувала Крим.

Однак, як він зазначив в інтерв'ю УНІАН, тоді його слова перекрутили і вийшло так, що він нібито хоче поїхати в країну-агресора незважаючи ні на що.

Після 24 лютого 2022 року MELOVIN остаточно зрозумів, що нічого спільного з Росією у нього немає. Він вважає, що не потрібно тикати туди носом і шукати там братів.

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"Я говорив, що якби не було війни, якби все було нормально, якби дві країни не були в конфлікті, було б класно там працювати. Але це неможливо, тому що це країна д***лів. Туди нема чого сунутися і шукати там братів. Українці, невже така меншовартість, що вам хтось там потрібен?" - сказав співак.

Він також відповів, чому українські артисти поїхали в Росію будувати кар'єру. Наприклад, Ані Лорак, Anna Asti, Марі Крайбрері та інші.

"Це питання тільки грошей", - додав артист.

Більш того, MELOVIN сказав, що зараз не спілкується ні з одним росіянином.

Нагадаємо, раніше MELOVIN зізнався, чому не пішов на фронт.

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