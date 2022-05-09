Дочка Кузьми Скрябіна Барбара нещодавно повідомила про те, що виставляє на аукціон легендарну футболку свого покійного батька. Виручені гроші вона віддасть на благодійність для українських військових і біженців. 9 травня стало відомо, що лот купили за 255 тисяч гривень. Стартова ціна становила 2 тисячі грн.
"Переможці, Вікторія і Сергій Калашник розповіли нам свою особисту історію знайомства з Кузьмою, як він підтримував зв'язок з ними і назавжди залишив себе в пам'яті їхньої сім'ї. Ми обов'язково передамо їм футболку і, сподіваємося, вона стане маленькою частиною нашої нової української історії!",- сказано на сторінці аукціону b42kon.help в Instagram.
Виручені гроші підуть на закупівлю авто для ЗСУ і в благодійний фонд імені Кузьми, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових і цивільного населення.
Нагадаємо, українські зірки переспівали хіт Скрябіна "Місця щасливих людей", згадавши про Маріуполь, Харків, Ірпінь.