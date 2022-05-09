Гроші підуть на допомогу ЗСУ.

Дочка Кузьми Скрябіна Барбара нещодавно повідомила про те, що виставляє на аукціон легендарну футболку свого покійного батька. Виручені гроші вона віддасть на благодійність для українських військових і біженців. 9 травня стало відомо, що лот купили за 255 тисяч гривень. Стартова ціна становила 2 тисячі грн.

"Переможці, Вікторія і Сергій Калашник розповіли нам свою особисту історію знайомства з Кузьмою, як він підтримував зв'язок з ними і назавжди залишив себе в пам'яті їхньої сім'ї. Ми обов'язково передамо їм футболку і, сподіваємося, вона стане маленькою частиною нашої нової української історії!",- сказано на сторінці аукціону b42kon.help в Instagram.

Виручені гроші підуть на закупівлю авто для ЗСУ і в благодійний фонд імені Кузьми, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових і цивільного населення.

Нагадаємо, українські зірки переспівали хіт Скрябіна "Місця щасливих людей", згадавши про Маріуполь, Харків, Ірпінь.

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