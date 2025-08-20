При цьому жодних новий санкцій проти Росії адміністрація Трампа не запровадила досі, попри численні погрози.

США запровадили санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду (МКС), що раніше видав ордер на арешт Володимира Путіна. Відповідне повідомлення оприлюднив Державний департамент США.

Своє рішення Держдеп пояснює тим, що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".

Під санкції США потрапили двоє суддів та два заступники прокурора Міжнародного кримінального суду. Один суддя – через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані". Решта троє – через свою роль у видачі ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Санкції передбачають замороження та блокування на території США усіх активів цих осіб, резидентам США також заборонено здійснювати будь-які операції із закордонним майном підсанкційних осіб та надавати цим особам будь-які послуги.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже подякував державному секретарю США Марко Рубіо за це рішення.

"Це рішучий крок проти брехливої кампанії з дискредитації Держави Ізраїль та Збройних сил Ізраїлю, а також на захист правди та справедливості", – йдеться у повідомленні пресслужби Нетаньягу на платформі Х.

Ордер на арешт Нетаньягу

Як писав УНІАН, у листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд, який базується в Гаазі, видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. Ордери видали за "злочини проти людяності та воєнні злочини", скоєні під час ізраїльської військової операції проти ХАМАС у Газі з жовтня 2023 року по травень 2024 року.

Тодішній очільник зовнішньополітичного органу ЄС Жозеп Боррель заявив, що усі країни ЄС зобов’язані виконати ордер, якщо матимуть таку змогу. Однак у квітні цього року Нетаньягу зміг вільно відвідати Угорщину і не був там заарештований. Вже після цього Угорщина офіційно заявила про вихід з МКС.

