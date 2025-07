'Це мобілізація': Росія відправляє на фронт викрадених українських дітей, - The Times

Це може стати наймасштабнішим викраденням дітей з часів Другої світової війни.

Росія використовує викрадених з окупованих територій України дітей для участі у бойових діях проти власного народу. З 2014 року було насильно вивезено понад 35 000 дітей, багато з яких зараз потрапляють до лав російської армії після досягнення 18-річного віку. Про це пише The Times з посиланням на українских офіційних осіб.

"Мета Путіна — знищити Україну як націю, починаючи з її майбутнього покоління", — заявив Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України, в подкасті The General and The Journalist.

Єрмак підтвердив, що український уряд має документальні докази, включаючи списки призову, а також інформацію про загиблих неповнолітніх на полі бою.

Відео дня

"Росія хоче створити нових солдатів із викрадених українських дітей — це варварство і форма психологічної війни", — наголосив Єрмак.

Натаніель Реймонд із Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету підтвердив журналістам The Times, що його команда розслідує десятки свідчень про залучення колишніх викрадених дітей до війни.

"Це не поодинокі випадки. Ми маємо справу з найбільшим викраденням дітей з часів Другої світової", — сказав Реймонд. "Це не перевиховання. Це мобілізація".

Загалом ідентифіковано 116 установ — від Криму до Тихоокеанського узбережжя РФ, — де утримуються українські діти. Після виходу з "таборів перевиховання" підлітки спрямовуються до кадетських шкіл, де проходять вишкіл зі зброєю.

Свідчення викраденого

19-річний Влад Руденко з Херсона розповів, як його у 2022 році викрали з квартири матері під дулом зброї та відправили на 18 місяців до перевиховного табору в Криму.

"Нам давали співати гімн РФ, проводили фізичну підготовку, вчили стріляти", — каже Руденко. "Мені пощастило, що мама витягла мене звідти. Але є українці, яких змусили воювати проти власного народу".

Програма масового викрадення дітей стала підставою для ордера на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової, виданого Міжнародним кримінальним судом у 2023 році. Львова-Бєлова сама всиновила українського хлопчика Філіпа.

Після спроб обміну викрадених дітей на російських полонених під час переговорів у Стамбулі, Україна рішуче відмовилася, попередивши про небезпеку використання дітей як "торгової валюти".

Президент Зеленський розпочав міжнародну кампанію, щоб повернення дітей стало червоною лінією у будь-якому мирному врегулюванні. Це один із двох факторів, що, за опитуваннями, мають найбільший емоційний резонанс серед виборців у США та Європі (другий — переслідування релігійних меншин).

"Це не просто гуманітарне питання — це доказ, що режим у Москві діє як терористична держава", — заявив Єрмак.

Викрадення українських дітей - розслідування під загрозою

Як повідомляв УНІАН, скорочення США допомоги іноземним державам і санкції адміністрації Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють пошуки тисяч українських дітей, викрадених Росією під час війни з Україною. Про це заявила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Рейкфьорд Гюльфадоттір, яка курує зусилля Ради Європи з повернення депортованих українських дітей.

У березні адміністрація Трампа скоротила фінансування програм з повернення викрадених українських дітей у рамках заморозки витрат США на допомогу іноземним державам.

Держдепартамент пізніше того ж місяця заявив про відновлення фінансування, однак лише на короткий термін. Правозахисні організації тоді попереджали, що це може серйозно порушити роботу груп, які відслідковують місцезнаходження і благополуччя дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: