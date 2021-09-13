Співачка Аланіс Моріссетт поділилася раніше невідомим травмуючим фактом з минулого.

Всесвітньо відома канадська актриса і співачка Аланіс Моріссетт зізналася, що в юності кілька разів ставала жертвою зґвалтування.

Про це, як повідомляє Washington Post, вона розповіла в новому документальному фільмі.

У стрічці Елісон Клейман володарка семи статуеток "Греммі" розповіла, що ще до піку своєї популярності в 90-их вона займалася сексом з кількома дорослими чоловіками.

Моріссетт уточнила, що тоді їй було 15 років, і вона ще ніколи про це публічно не заявляла.

Читайте такожЛеді Гага відверто розповіла про зґвалтування та вагітність"Я витратила роки на терапію, щоб просто визнати факт віктимізації самої себе. Я завжди стверджувала, що дала згоду, але мені нагадували: "Тобі було 15, в 15 ще не настає вік згоди". А зараз я вважаю інакше: вони були педофілами. Відповідно до закону, це було зґвалтування", - говорить Аланіс Моріссетт.

Варто зазначити, що, згідно з канадським законодавством, вік сексуальної згоди в країні настає в 16 років.

47-річна співачка не стала називати імена тих, кого вона звинуватила в зґвалтуванні, але стверджує, що зверталася за допомогою до деяких колег по цеху.

"Я розповіла про це кільком людям, але мене не почули", - каже артистка.

Jagged - це документальний фільм про пік популярності Аланіс Моріссетт, що наступив після випуску альбому Jagged Little Pill в 1995 році. Загалом було продано понад 10 мільйонів копій платівки, після чого її адаптували в театральну постановку.

Втім, Моріссетт вже не перша іменита артистка, яка зізнається, що стала жертвою сексуальних злочинів. Раніше в цьому місяці актриса Анджеліна Джолі розповіла про домагання продюсера Харві Вайнштейна.

Автор: Станислав Кожемякин