У Маріуполі повідомлено про підозру двом підліткам у зґвалтуванні 16-річної дівчини.
Читайте такожПід Дніпром група підлітків познущалась та обстригла хлопця на камеруЯк повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, двом неповнолітнім жителям Маріуполя повідомлено про підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2020 року двоє хлопців 15 та 16 років неодноразово вчиняли дії сексуального характеру стосовно потерпілої без її згоди.
«Окрім цього, свою злочинну діяльність правопорушники знімали на телефон, а згодом розповсюджували відео через мобільний месенджер Telegram», - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває.
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