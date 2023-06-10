Тоді хореограф навіть не платив за деякі комунальні послуги.

Хореограф Амадор Лопес, який декілька років тому отримав українське громадянство, розповів про найважчий для себе період з початку повномасштабної війни. Він стикався з фінансовими проблемами, через що він та його матір "виживали" на 3 тисячі гривень на місяць.

До великої війни та пандемії коронавірусу Лопес брав кредити, він робив ремонт у своєму триповерховому будинку. А потім, коли почалися карантинні обмеження, віддавати борги стало важко.

А коли почалася повномасштабна війна РФ проти України, хореограф сидів без роботи. Навесні 2022 року він навіть не платив за деякі комунальні послуги.

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"Дуже багато часу я не платив за електропостачання, інтернет. Щоб жити, щоб їсти, щоб мамі ліки купувати. Ми жили десь на 3 тисячі гривень на місяць", - зізнався Лопес у новому випуску шоу "Неймовірна правда про зірок".

Нині ж хореограф відновив свою діяльність. Він дає концерти та збирає кошти на допомогу армії. Лопес живе разом зі своєю мамою, яку він декілька років тому забрав до Києва з Венесуели. Жінка вже давно чекає, коли ж танцюрист зробить її бабусею.

"Якщо чесно, я хочу дівчинку. І я навіть думав усиновити", - розповів Лопес.

Втім, він поки що не зустрів ту, яка б стала матір'ю для його дітей. За словами Лопеса, три роки тому він розлучився з дівчиною, вони зустрічалися майже сім років. Хореограф визнає, розрив стосунків був доволі болісним.

Хто такий Амадор Лопес

Танцюрист та співак Амадор Лопес переїхав до України понад 20 років тому. У 2021 році він отримав громадянство нашої країни. За свою кар'єру хореограф працював на шоу "Танці з зірками", "Майданс" та інших.

Восени 2022 року ЗМІ повідомляли, що Лопес нібито закрутив роман з українською співачкою. Йому приписували стосунки з Наталією Валевською. Сам хореограф усі такі чутки називає неправдою.

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