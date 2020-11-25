Хореограф переніс операцію на руці.

Український хореограф Влад Яма опублікував в Instagram фотографію, на якій постав з перев'язаною рукою.

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За словами Влада, він переніс операцію на руці. Зараз він ходить з гіпсом і його чекає тривала реабілітація.

"Прилетів, зловив, отямився - гіпс! Дякую за підтримку і теплу вечерю моїм рідним і всім, хто цілодобово пише приємні слова! Операція пройшла за планом. В інституті я не вперше, так що відчував себе як вдома. Артур Анатолійович, дякую за ваші золоті руки і смачну каву. Медперсоналу - за турботу. Далі 4-5 тижнів в гіпсі і ще більше - реабілітація. Поки боляче. Танцювати - буду! Погоджуватися на авантюри - ні. Обійняв", - написав Яма.

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Автор: Діана Могилєвич