Телеведучий вміє дивувати публіку.

Український телеведучий Вова Остапчук - це людина, яка завжди піднімає публіці настрій. Цього разу він вирішив не зраджувати собі і здивував своїх підписників в Instagram з подвійною силою.

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Шоумен опублікував фото з Мальдів, куди він відправився разом зі своєю дружиною Христиною Горняк. На знімку він позує абсолютно голим, а Христина здалеку прикриває його інтимний орган ківі.

"Вова, і ось як після цієї фотографії мені їсти свій улюблений ківі","Ахахах, жарко стало", "Ще один Панін. Куди світ котиться?", "Капец, срамота! Можна було тільки дружині це показувати?",- пишуть фанати.

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Автор: Діана Могилєвич