Він стверджує, що навіть якщо чоловік загине на фронті, то це зовсім не страшно.

У РФ вирішили підключити до пропаганди навіть психологів. Відомий коуч Павло Раков, який називає себе експертом у відносинах, нині закликає жінок гнати своїх чоловіків на повномасштабну війну проти України.

Психолог стверджує, що чоловікам, у яких від страху перед війною "зім'ялися" статеві органи, потрібно піднімати тестостерон. Для цього він пропонує жінкам обдурити своїх обранців. Вони повинні зобразити страх і закричати про те, що в кімнаті нібито миша. Коли чоловік прибіжить "рятувати" дружину, у нього нібито підніметься тестостерон. І тоді його можна просити про що завгодно.

Саме в такі моменти психолог пропонує росіянкам вести чоловіків до військкомату. За словами коуча, всіх, хто тікає з РФ і не хоче йти на фронт, потрібно не пускати додому.

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"Не вибачайте їм цю зраду ніколи. Всіх до військкомату, зрозуміло? Якщо він не хоче йти до військкомату, самі сходіть і скажіть: "Я знаю, де чоловік живе". Прям так і скажіть, адресу, де він працює... Він повинен бути чимось корисний суспільству і тоді він зможе забезпечувати вас", - стверджує психолог.

Він також зазначив, що навіть якщо чоловіка вб'ють на війні, в цьому немає нічого страшного. Коуч переконує росіянок в тому, що вони зможуть заробити на смерті чоловіків.

"А якщо вб'ють вашого чоловіка, що робити? А що, раніше не вмирали? Гроші отримаєте! Я рекомендую на ці гроші знаєте що зробити? Пам'ятник йому поставити, а не одяг собі гарний купити", - цинічно додав Раков.

Нагадаємо, раніше в РФ "відзначився" ще один психолог. Так званий "жіночий експерт" Сатья Дас вдарив клієнтку прямо під час свого виступу.

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