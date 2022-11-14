Російська зірка Лоліта, яка регулярно підіграє пропаганді Кремля, висловилася про своє ставлення до українського президента Володимира Зеленського.

Лоліта Мілявська - уродженка українського міста Мукачево. Попри те, що народилася вона саме тут, кар'єру поїхала робити в Росію. Після початку війни і після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію її рідної країни, зірка неодноразово потрапляла в центр обговорення через свої пропагандистські промови. Наприклад, вона розповіла, як нібито її маму в Києві побили за російську мову. Артистка запевняла, що це сталося кілька років тому, але вона не хотіла про це говорити на прохання мами.

Зараз в інтерв'ю росЗМІ Лоліта заявила, що не планує залишати Росію, що стала для неї рідною:

"Мені добре в своїй країні. Буду розділяти з нею абсолютно все, тому що я за нею заміжня. Так вийшло, що з 1987 року я автоматично вийшла за Росію. Особисто мені ця держава дала, напевно, все".

Відео дня

Також артистка згадала своє знайомство з Володимиром Зеленським. Тоді він ще був у шоу-бізнесі:

"Я була закохана в Зеленського, як в кращого продюсера. Але він для мене - це ще один доказ того, про що я говорила до всіх цих подій. Не треба артистам займатися політикою".

Мілявська відреагувала також на звинувачення в зраді своєї країни. Зірка заявила, що це Україна її зрадила:

"Я людина, яка вже шість років заборонена до в'їзду на свою батьківщину, а мені ось в інтернеті пишуть: "Ви зрадили свою батьківщину". А для початку Батьківщина зрадила мене, якщо говорити серйозно. Я-то туди не на роботу, у мене мама, якій 79 років, дочка".

Нагадаємо, Лоліта заявила, що вважає себе військовозобов'язаної.

Вас також можуть зацікавити новини: