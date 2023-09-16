Ведуча звернулася до росіян та назвала їх рабами.

Російський суд "заочно засудив" ведучу Марію Єфросиніну до семи років колонії. Її звинувачують у "поширенні фейків про російську армію". При цьому ведучій "заборонили" вести свої сторінки у соцмережах. Зірка вже відреагувала на "вирок".

"Знов отримую привітання від друзів. І знов рефлекторно хочеться пожартувати з абсолютної дикості цих заочних вироків. Хр*н би з нею, з колонією, але ж московський суд заборонив мені мої сторінки вести. Що робити, люди?" - жартує ведуча.

Також Єфросиніна зазначила, що українці та росіяни не просто не "братські народи", адже Україна та РФ - це паралельні реальності. Ведуча пригадала й про артистів, які прославляють окупантів:

Відео дня

"Залякування (чи я вже почала вірити в чіпування) змушує артистів, які були раніше при глузді, давати концерти на просочених українською кровʼю маріупольських руїнах. Росія - це задзеркалля, це темрява, а не країна. Це вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, клепаючи такі вироки всім, хто каже правду!".

Єфросиніна пояснила, що "вироки" її не лякають. Вона вважає, що влада РФ навмисно "заочно судить" артистів за правду про війну, аби самі росіяни боялися щось говорити.

"Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Тому що цей цирк для вас, щоб навіть не намагалися висунути свої язики та щось висловити. Тому що я вільна: у своїх діях, у позначенні своєї позиції, у своїх рішеннях! Я вільна у своїй країні!" - додала зірка.

Єфросиніна зазначила, що росіяни - раби. За словами ведучої, колись влада РФ паде, і тоді мешканці країни-агресорки залишаться на руїнах ганьби.

"Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну та ментальну прірву! Але я вільніша за вас, рабів! І вашої всієї плішивої влади! Вона піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом. Ми нашу країну відновимо, тому що люди, які мають сенс - мають силу! А ось як житимете ви? Та й чи живете ви вже?" - резюмувала Єфросиніна.

Як Єфросиніну "заочно судили" у РФ

Нагадаємо, ще у січні Росія визнала ведучу "терористкою" та оголосила її в розшук. Після цього, у травні, у Москві її "заочно заарештували".

Росіяни обурені тим, що ведуча публічно критикує Путіна та говорить правду про повномасштабну війну. Сама ж Єфросиніна реагує на це з гумором.

Вас також можуть зацікавити новини: