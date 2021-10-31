Влад Яма розповів, як водій одного разу заснув за кермом.

Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма на честь Дня автомобілістів поділився страшною історією з життя.

Виявляється, що останнім часом він водить автомобіль сам, бо кілька разів у нього на очах водії засипали прямо за кермом.

"Я не довіряю водіям! Але вважаю, що маю на це повне право. У житті було три випадки, коли на моїх очах засипали водії. Це дуже страшно. Тому зараз, навіть якщо вдень я проїхав за кермом 500 км, а ввечері працюю на сцені - повертаючись в ніч, я теж веду авто сам. Нехай навіть їду прямо на ранковий прямий ефір. З Днем автомобіліста! Всім - не спати", - написав Влад у своєму інста-блозі.

Читайте такожРозповніла Ані Лорак показала тіло в бікіні (фото)Нагадаємо, раніше Влад Яма розповів про довгоочікуване поповнення в родині. У артиста з'явився собака породи пушон. Хореограф зазначив, що радісна подія зробила їх сім'ю щасливішою.

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Автор: Діана Могилєвич