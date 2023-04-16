Українців привітали Ротару, Кароль, Зібров, Осадча та інші відомі люди.

Українські зірки привітали фанатів з Великоднем та показали, як вони святкують. Одні зібралися з родиною, інші - вирішили провести цей день у тиші.

Павло Зібров

Співак привітав українців зі святом та побажав усім нам перемоги. Також Зібров показав фото з великоднім кошиком.

"Бажаю, щоб Воскресіння Христове принесло нову надію та силу для здійснення всіх мрій та задумів, а також довгоочікувану Перемогу Україні! Добра, здоров’я, достатку та миру вам і вашим домівкам!" - написав Зібров.

Відео дня

Катя Осадча

Телеведуча провела свято зі своїми дітьми. Чоловік Осадчої, Юрій Горбунов, нині за кордоном. Він проводить благодійний вечір у Чехії. Ведуча показала, як її сини билися крашанками.

"Зі світлим святом, з Великоднем! Наші надії, наші молитви, наша спільна на всіх мрія. Нехай світле свято принесе такий омріяний спокій Миру та злагоди кожній родині. Молимося за кожного нашого Героя і за кожного українця, і за тих, хто на небі. Зі святом. Христос воскрес!" - написала Осадча.

Софія Ротару

Співачка розмістила у Stories святкову листівку. Вона привітала українців з Великоднем. Ротару побажала любові, надії, сил та віри.

Співачка не стала публікувати особисті фото. Вона рідко показує себе у соціальних мережах. Втім, Ротару не забуває вітати українців .

Леся Нікітюк

Ведуча пішла до церкви. Там Нікітюк потрапила у курйозну ситуацію. З неї пожартував священник, усе це потрапило на відео.

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай янгол-охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні!" - згодом написала Нікітюк.

Тіна Кароль

Співачка відсвяткувала Великдень без зайвих очей. Спочатку вона показала яйце з написом "Вільна". Після цього Кароль побажала фанатам щасливого Великодня.

Світлана Тарабарова

Вагітна співачка провела Великдень поряд з родиною. Вона показала святковий стіл та своїх дітей. Тарабарова подякувала захисникам України.

"Христос Воскрес. Дякую ЗСУ, всім захисникам за те, що ми можемо бути вдома і обійняти рідних", - зауважила Тарабарова.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар показав, як він "бився" крашанками. Також Хіменес-Браво зробив допис та заявив, що життя обов'язково має перемогти смерть, а Україна обов'язково має перемогти ворога.

"Життя має перемогти смерть, а ми маємо перемогти ворога. І крапка.Саме тому бажаю всім козацької сили, духу перемоги та наснаги. Це допоможе швидше прогнати окупантів та дати змогу нашим воїнам зустрічати Великдень разом з сім'єю у своїх домівках. Христос Воскрес!" - написав Хіменес-Браво.

Маша Полякова

Донька співачки Олі Полякової вирішила привітати своїх фанів незвичайною листівкою. Дівчина розмістила у Stories картинку, на якій зазначені втрати РФ в Україні.

"Христос воскрес. А 182070 окупантів - ні", - йдеться на листівці.

Нагадаємо, сьогодні співак Дзідзьо звернувся до фанів після чуток про "зникнення". Виявилося, що він не в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: