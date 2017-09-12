Finita la comedia: Віталія Козловського покинула наречена

Наречена співака Віталія Козловського, модель Раміна Есхакзай повідомила шанувальникам неприємну новину - вони розішлися. Про це дівчина написала у своєму Instagram.

"Хочу повідомити вам, що ми більше не разом, ми розійшлися. Це складне рішення прийняла я. Причиною стала моя неготовність до створення шлюбу", - йдеться у повідомленні Раміни.

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При цьому дівчина уточнила, що причина такого рішенні не у зрадах і не в таких негативних моментах. "Отже, ми поки що взяли паузу у стосунках. Як буде далі - час покаже", - додала вона.

Нагадаємо, Козловський освідчився своїй дівчині напередодні 8 березня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився у мережі новим спільним фото з Настею Каменських, на якому його дописники розглянули нібито неспростовні докази того, що пара незабаром має намір одружитися.