Finita la comedia: Віталія Козловського покинула наречена
Причиною такого рішення, за словами Раміни, стала її неготовність до шлюбу.
Наречена співака Віталія Козловського, модель Раміна Есхакзай повідомила шанувальникам неприємну новину - вони розішлися. Про це дівчина написала у своєму Instagram.
"Хочу повідомити вам, що ми більше не разом, ми розійшлися. Це складне рішення прийняла я. Причиною стала моя неготовність до створення шлюбу", - йдеться у повідомленні Раміни.
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При цьому дівчина уточнила, що причина такого рішенні не у зрадах і не в таких негативних моментах. "Отже, ми поки що взяли паузу у стосунках. Як буде далі - час покаже", - додала вона.
Нагадаємо, Козловський освідчився своїй дівчині напередодні 8 березня.
Finita la comedia ... Друзі, журналісти і всі небайдужі люди, які цікавилися життям нашої з Віталіком пари. Хочу повідомити вам, що ми більше не разом , ми розлучилися . Це складне рішення прийняла я. Причиною стала моя не готовність до створення шлюбу . Відразу хочу вберегти себе від наклепів з боку преси і напишу , що причина розлучення не в зрадах і не в таких негативних моментах . Отже, ми поки що взяли паузу у відносинах. Як буде далі - час покаже. P. S: я так зрозуміла,що ми граємо в гру "Тупий і ще тупіший" , потрібно оголосити конкурс на вигадку самою тупою причини розставання
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився у мережі новим спільним фото з Настею Каменських, на якому його дописники розглянули нібито неспростовні докази того, що пара незабаром має намір одружитися.