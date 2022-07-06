Сергія Філімонова поранили на фронті.

Зірка фільму "Носоріг" режисера Олега Сенцова, актор і громадський діяч Сергій Філімонов отримав поранення на фронті.

У своєму Twitter Філімонов написав, що отримав поранення на сході України - його посікло осколками. Він додав, що потрапив під "Гради". Медпрацівники витягли з його тіла вже вісім осколків.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перебував у "гарячих" точках, але через поранення його переводять у Дніпро на лікування та подальшу реабілітацію.

"Нас накрило "Градом". Мене поранили. Вже дістали 8 осколків. Евакуюють до Дніпра. Все буде чікі-піки!",- написав актор.

Зазначимо, Сергій Філімонов захищає Україну ще з 2014 року. Він брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, під Гранітним.

Нагадаємо, раніше фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на кінофестивалі в Польщі.

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