Юрій Ткач витратив багато коштів на ЗСУ.

Комік Юрій Ткач розповів, що до повномасштабної війни РФ проти України він мріяв про приватний будинок. Він та його родина збирали кошти, проте після 24 лютого 2022 року заощадження пішли зовсім на інше.

За словами Ткача, він відклав мрію про будинок на майбутнє. Свої заощадження він надіслав на допомогу захисникам України. Це приблизно 50 тисяч доларів.

"В перші дні, в перші тижні (повномасштабної - УНІАН) війни гроші просто улітали абсолютно на все. Не було такого дня, щоб ми не скидували. 3, 5, 10 тисяч гривень просто комусь та на щось. За рік десь "полтос" пішов точно", - зізнався Ткач у новому сюжеті на "ЖВЛ".

Проте гуморист та зірка "Кварталу 95" зовсім про це не шкодує. Він вважає, що йому не варто скаржитися.

"Є, де жити, є, що їсти. Нам гріх скаржитися", - визнав Ткач.

За словами коміка, у нього та його дружини є ще одна мрія. Вони хочуть завести другу дитину. Ткач та його кохана вже виховують доньку, а також вони мріють подарувати їй сестричку. Гуморист вважає, що діти - то велике щастя.

"Плануємо-плануємо, але як Бог дасть. То така історія. Абсолютно ми готові, ми відкриті до цього. Ми працюємо над цим питанням", - розповів шоумен.

Нагадаємо, раніше Ткач зізнався, чи знали учасники "Кварталу 95" про повномасштабне вторгнення заздалегідь.

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