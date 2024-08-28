Артист поділився кадрами з весілля.

Український актор, зірка серіалу "Голова" Дмитро Гирявець вперше одружився. Знаменитість показав свою дружину та розповів, яким було їхнє весілля.

Обраницею Гирявець стала жінка Ірина. Вона непублічна людина, тож про неї мало що відомо. Актор поділився, що освідчився коханій у квітні 2024 року. Менше ніж за пів року пара зіграла весілля. Закохані уклали офіційний шлюб 24 серпня – на День Незалежності України. Дмитро зізнається, що організацією святкування займалася дружина, оскільки він постійно перебуває на зйомках нових проєктів.

"Ми почали планувати весілля, щойно я освідчився. Між заручинами і весіллям – рівно чотири місяці. Освідчився я у квітні, а розписались у серпні. Всією організацією займалась Іра. Оскільки я постійно на зніманнях, взяла на себе все – від найменших до найбільших деталей", – розповів артист, повідомляє "Новий канал".

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Поки що молодята не планують медовий місяць, тому що обоє зайняті роботою. Подружжя мріє про народження дитини, тому зараз намагаються покращити свій фінансовий стан.

"Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно. Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!" – додав Дмитро.

Нагадаємо, раніше одружився відомий український співак Позитив. Його обраницею стала танцівниця Юлія Сахневич.

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