На прикрасу незвичайної форми тут же звернули увагу користувачі соцмереж і фешн-критики.

Французький модний будинок Givenchy потрапив під хвилю критики через те, що представив на показі весна-літо 2022 в Парижі кольє у формі зашморгу.

Металева прикраса, схожа на петлю, стала частиною дебютної колекції креативного директора Givenchy Метью Вільямса, який приєднався до роботи над брендом минулого літа. На прикрасу незвичайної форми відразу звернули увагу користувачі соцмереж і фешн-критики.

"Здавалося б, модна індустрія повинна була нарешті усвідомити, що не варто показувати речі, що нагадують петлю, як це було у випадку з колекцією Burberry в 2019 році, - йдеться в Instagram Diet Prada (фешн-акаунт, який критикує бренди за відсутність інклюзивності і культурну апропріацію). - Але схоже, історія йде по колу".

Кольє у формі зашморгу також викликало невдоволення серед користувачів соцмереж.

"Як це могло пройти через руки кількох людей до показу, і всім здалося, що це нормально? І чому це мене не дивує?"- задається питанням у своєму Instagram активістка Кім Саїра.

"У якому Всесвіті зашморг на шиї у дівчини вважається модою? - пише у своєму "Твіттері" Користувач Абхік Чоудурі. - Постарайся зробити щось краще, Метью (мається на увазі креативний директор бренду Метью Вільямс), як для цього світу, так і для бренду. Молодим хлопцям і дівчатам не варто бачити такі речі в наш час, і вже тим більше на паризькому тижні моди".

Прихильники дизайну нової колекції зазначили, що прикраса виглядає не так вже страхітливо і що мистецтво створене для того, щоб шокувати людей.

Інші скандали з одягом модних брендів

За останні кілька років люксові бренди неодноразово піддавалися засудженню за свої неетичні або неполіткоректні, на думку критиків, колекції.

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Два роки тому британському модному будинку Burberry довелося вибачатися за толстовку з вузлом, що нагадує вузол шибениці, представлену на Лондонському тижні моди. Критики побачили в одязі натяк на самогубство і відсилання до практики лінчування.

У 2019 році бренд Gucci зняв з продажів вовняний светр, воріт якого деяким нагадав обличчя темношкірої людини.

Китай закликав до бойкоту колекцію Dolce & Gabanna після скандальної рекламної кампанії, в якій китайська модель з великими труднощами намагається їсти паличками традиційну італійську їжу - пасту і піцу. Жителі Китаю визнали це наругою над культурою країни.

Інша маркетингова невдача спіткала компанію в 2016 році, коли одну з моделей взуття своєї літньої колекції Dolce & Gabbana назвала "сандалями раба", передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла