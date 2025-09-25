Цього року на заході дотримувався дрес-код cocktail.

У середу, 24 вересня, у Києві стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ). В урочистій церемонії відкриття в КВЦ "Парковий" взяли участь актори, режисери, оператори та міжнародні гості.

На червоній доріжці в яскравих образах з'явилися такі зірки українського кіно, як Ольга Сумська, Наталя Денисенко, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару, Дар'я Трегубова, Ганна Кошмал, Людмила Барбір, Ганна Саліванчук, Олена Лавренюк, Любава Грєшнова та багато інших.

Цього року на заході дотримувався дрес-код cocktail. І можна відзначити, що кінофестиваль традиційно виступає платформою не тільки для прем'єрних показів, а й для модних експериментів.

Ірина Кудашова підкорила публіку образом від BALYKINA, Дар'я Трегубова обрала вишукану сукню від KEL, а Ганна Кошмал з'явилася в стильному вбранні Must Have. Анастасія Цимбалару зробила ставку на бренд AMBITNA, тоді як Любава Грешнова віддала перевагу елегантності від Oksana Mukha.

"Багато теплих зустрічей та інтерв'ю! Пам'ятайте, поки глядачі обиратимуть українське, наша культура процвітатиме!" - поділилася Наталка Денисенко в Instagram після церемонії відкриття.

Денисенко залишилася вірна своєму стилю і зупинила вибір на білому вбранні: довгій плетеній сукні з широкими рукавами, під якою вгадувалася коротка сукня на бретелях.

Актриса Ольга Сумська зупинилася на стриманому образі: темний жакет у поєднанні з довгою спідницею, прикрашеною вишивкою калини яскраво-червоного кольору. Образ вона доповнила червоним намистом, елегантним клатчем і класичними туфлями-човниками.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 4 жовтня.

