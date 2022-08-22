Президент з'явився на церемонії нагородження видатних українців у неймовірному образі.

21 серпня президент України Володимир Зеленський нагородив видатних українців відзнакою "Національна легенда України". З цього приводу він одягнувся в мілітарі-вишиванку кольору хакі. Фотографії були опубліковані на Instagram-сторінці офісу президента.

Примітно, але на сорочці замість звичних візерунків - чоловік і жінка, які тримаються за руки, танки, БТРи, квіти, дерева. Відомо, що її створив український бренд Indposhiv і дизайнер Катя Возіанова.

Також на заході була і перша леді Олена Зеленська. Вона обрала білу вишиванку з широкими довгими рукавами, чорну спідницю максі і білі туфлі.

"Ця нагорода, розпочата рік тому, попри нетривалу історію, має важливе значення і мету. Це належне вшанування з боку держави своїх талантів, геніїв, героїв. Тих, хто серед нас, і ми повинні їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, вже немає, але ми повинні їх пам'ятати", - сказав Зеленський під час церемонії нагородження "Національна легенда України".

Повідомляється, що нагороду отримали дев'ять українців, троє з них - посмертно.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська і Джилл Байден вийшли в світ в синьо-жовтих образах.

Також УНІАН показав 5 яскравих образів першої леді України Олени Зеленської.

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