Без світла на Львівщині залишається 17 населених пунктів

Львів. 13 лютого. УНІАН. На ранок 13 лютого у Львівській області без електропостачання залишається 17 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України.

Протягом 12 лютого внаслідок несприятливих погодних умов було знеструмлено 941 населений пункт в 21 області України.

Найбільше постраждали Миколаївська область – 133 населені пункти, Одеська – 103 та Полтавська області – 71.

У п’яти областях західної України без світла залишилося 109 населених пункти: Львівська та Чернівецька по 17, Тернопільська – 54, Чернівецька – 17, Івано-Франківська – 15 та Волинська – 6.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.