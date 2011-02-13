УЄФА відкрив 20 вакансій до Євро

Львів. 13 лютого. УНІАН. Для підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу УЄФА проводить пошук персоналу для обслуговування гостей турніру. Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Як зазначено у повідомленні, на офіційній сторінці Європейського футбольного Союзу, станом на 9 лютого відкрито 20 вакансій для роботи в Польщі (одинадцять вакансій), Україні (вісім) та Швейцарії (одна).

Особливу увагу в УЄФА приділяють волонтерському руху, продажу та супроводу пакетів гостинності, логістиці заходів чемпіонату та розміщенню вболівальників і гостей першості. Набір в приймаючих країнах здійснюють місцеві організаційні комітети.