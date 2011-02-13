Завтра на Львівщині - до 16°морозу

Львів. 13 лютого. УНІАН. Завтра в Україні збережеться морозна погода. Без опадів, лише на Лівобережжі та в Криму невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на сході, в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу; на півночі Лівобережжя вночі 18-23°, вдень 11-16° морозу; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 9-14°, вдень 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

У Львівській області завтра буде без опадів. Температура повітря вночі від 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу. Протягом дня вітер північно-західний 7-12м/с.