На Львівщині треба видати 252 тис. актів на землю

Львів. 28 лютого УНІАН. У Львівській ОДА проведуть нараду щодо видачі державних актів на право власності на земельні ділянки. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час проведення селекторної наради з головами райдержадміністрацій.

«Протягом 10 днів у всіх районах Львівської області необхідно провести моніторинг щодо виконання постанов Кабміну від 05.08.09р. №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році» та від 21.10.09р. №1112 «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки». Також необхідно визначити суму, яка потрібна в області для повного виконання цих постанов. Ми проведемо окрему нараду з цього питання», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Відповідно до згаданих постанов в області необхідно зареєструвати та видати 252 174 державних актів, з них 243 172 по районах області та 9002 державних актів по містах обласного значення.

На 1 лютого територіальними органами Держкомзему зареєстровано – 181 686 державних актів, що становить 72% державних актів від запланованого обсягу. Крім цього, 9725 заяв повернуто як такі, що не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 року №844 (невідповідність прийнятих рішень).

На 1 лютого у Львівській області укладено 162 904 договорів (89,7% від зареєстрованих заяв) на виконання робіт. Зокрема: Львівською регіональною філією „Центру ДЗК” близько 101,5 тис. договорів; ДП „Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” ~ 51,0тис.договорів; ДП „Західгеодезкартографія” ~ 9,0 тис. договорів.