Співпраця між Україною та Польщею стала ще більш тісною, – Цимбалюк

Львів. 29 березня. УНІАН. «Українсько-польський кордон: шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку» – під такою назвою у польському місті Красічині 28-30 березня проходить конференція, де керівники міністерств та відомств, областей, воєводств, прикордонних та митних служб обох країн обговорюють теми економічної співпраці та її подальшого розвитку, впливу кордону на соціально-економічний розвиток прикордонних територій, політичні та організаційно-правові аспекти розвитку кордону та малого прикордонного руху, зокрема, у контексті підготовки до Євро-2012.

Участь у відкритті конференції та доповіді на тему соціально-економічної характеристики регіонів прикордонної смуги взяв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, основним організаторам заходу виступила Українсько-Польська господарча палата у Варшаві. Серед учасників конференції, зокрема, були: голови Українсько-Польської господарчої палати Олександр Шлапак та Яцек Пєхота, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Маркіян Мальський, державний секретар міністерства економіки Польщі Мєчислав Каспшак, заступник міністра економіки України Василь Мармазов, віце-міністр юстиції Польщі Пьотр Клюз, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак, Посол з особливих доручень МЗС України Михайло Бродович, голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк, голова Волинської ОДА Борис Клімчук, воєвода Підкарпатського воєводства Малгожата Хомич, маршалок Підкарпатського воєводства Мірослав Карапита, Генеральний консул України у Любліні Олег Горбенко, Генеральний консул Польщі у Львові Гжегож Опаліньскі, президент міста Перемишля Роберт Хома.

Голова Львівської ОДА подякував організаторам за проведення заходу і відзначив, що протягом останніх місяців співпраця між двома країнами стала тіснішою. Михайло Цимбалюк подякував владі міста Перемишля за принципову позицію у передачі «Народного дому» українській громаді: «Це знакова подія в українсько-польських відносинах. Вона є одним з наслідків зустрічі Президентів наших країн у Варшаві, під час якої відбулось підписання Дорожньої карти розвитку українсько-польських відносин. Щотижня ми проводимо різноманітні двосторонні зустрічі у межах реалізації плану заходів економічного, соціального, культурного спрямування». М.Цимбалюк додав, що влада в Україні на всеукраїнському, регіональному рівнях робить все, щоб інвестор, який працює в Україні почувався комфортно: «Ми від декларацій перейшли до справ. Створення позитивного інвестиційного клімату не пусті слова. Діє новий Податковий кодекс, думаю, що скоро ми перестанемо чути скарги щодо автоматичного відшкодування ПДВ. Також йдеться і про розвиток інфраструктури. Зокрема, будівництво нових під’їзних шляхів до пунктів перетину кордону – до Краковця, Рава-Руської, Шегинь, будівництво двох нових доріг до ПП Угринів-Долгобичув, Будомєж-Грушів. Після Візиту Президента України Віктора Януковича на Львівщину, який має відбутись найближчим часом з метою інспектування об’єктів до Євро-2012, думаю ця робота значно активізується».

Своєю чергою Посол України в Польщі М. Мальський, відзначив зростаючу динаміку розвитку відносин між державами: «Наше партнерство наповнюється реальним, прагматичним змістом у всіх напрямках. Значною є інтенсифікація українсько-польського політичного діалогу. Ми відчуваємо все більшу підтримку Польщі щодо лібералізації візового режиму. Також відзначу наш спільний внесок у забезпечення міжнародної безпеки. Ми відчуваємо особливу підтримку і впевнений побачимо її інтенсифікацію під час головування Польщі в ЄС щодо втілення таких завдань для України, як підписання угоди про асоціацію, угоди про зону вільної торгівлі, угоди про безвізовий режим».