На Великодні свята робота на об’єктах до Євро 2012 триватиме

Львів. 22 квітня. УНІАН. 24 квітня християни відзначатимуть найвеличніше релігійне свято – Воскресіння. Протягом Великодніх свят робота на об’єктах Євро 2012 у м. Львові не зупинятиметься.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Як зазначив генеральний директор ДП «Західінфрапроект» Володимир Шадрін: «На об’єктах до Євро 2012 будівельники працюватимуть за звичним графіком».

Першого дня Пасхи підрядники забезпечать охорону будівельних майданчиків та прилеглих територій. А в понеділок, 25 квітня, робітники продовжать будівельно-монтажні роботи.