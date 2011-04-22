На Великодні свята робота на об’єктах до Євро 2012 триватиме
18:15, 22 квітня 2011Львів
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Працюватимуть за звичним графіком
Львів. 22 квітня. УНІАН. 24 квітня християни відзначатимуть найвеличніше релігійне свято – Воскресіння. Протягом Великодніх свят робота на об’єктах Євро 2012 у м. Львові не зупинятиметься.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».
Як зазначив генеральний директор ДП «Західінфрапроект» Володимир Шадрін: «На об’єктах до Євро 2012 будівельники працюватимуть за звичним графіком».
Першого дня Пасхи підрядники забезпечать охорону будівельних майданчиків та прилеглих територій. А в понеділок, 25 квітня, робітники продовжать будівельно-монтажні роботи.
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