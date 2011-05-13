На Львівщині затримали на хабарі головного лісничого «Галсільлісу»
20:54, 13 травня 2011Львів
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Взяли «на гарячому»
Львівська область. 13 травня. УНІАН. На Львівщині затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, головного лісничого ДЛГП «Галсільліс».
Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.
Лісничий вимагав хабар від мешканця Львівщини в розмірі 1000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення самовільної порубки 4-х дерев породи сосна неподалік села Сасів Залочівського району Львівщини.
Ведеться слідство.
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