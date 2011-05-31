На Львівщині відкрито Глухівський навчально-виховний комплекс

Львів. 31 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та керівництво Сокальського району відкрили Глухівський навчально-виховний омплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – дошкільний навчальний заклад», збудований до 20-ї річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час виступу голова Львівської ОДА зазначив: «Сьогодні у всіх нас велике свято, здійснилась мрія жителів села - ми відкриваємо навчально-виховний комплекс. Символічно, що храм науки розташований поруч із церквою – духовним храмом. Влада робитиме все можливе, щоб створити нормальні умови для навчання дітей. До кінця року ми обіцяємо зробити хорошу дорогу до села. Сьогоднішня подія – це приклад спільної співпраці місцевої, районної і обласної влади, адже саме завдяки позиції громади ми відкриваємо такий чудовий заклад».

Голова Ванівської сільської ради (якій підпорядковується село Глухів) Галина Пагула та директор навчально-виховного комплексу Ольга Погранична подякували керівництву області та району за допомогу в будівництві цього закладу.

Михайло Цимбалюк подарував цінні подарунки для учнів Глухівського навчально-виховного закладу, зокрема, комп’ютер, книги та солодощі.

Протягом 2008 року було виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої вартість реконструкції об’єкту становить 1432,7 тис.грн.

Кількість коштів, виділених на введення НВК в дію, становить: з обласного бюджету – 520 тис. грн., районного бюджету - 670 тис.грн., місцевого - 242,7 тис.грн.

Відкриття НВК дасть можливість охопити 20 дітей дошкільної освіти та 15 дітей початковою освітою, створено 10 робочих місць.