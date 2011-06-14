На тренувальній базі «Скіф» облаштовують трибуни

Львів. 14 червня. УНІАН. У Львові на тренувальній базі «Скіф» будівельники розпочали монтаж покрівлі критих трибун. Про це повідомив керівник проекту з реконструкції стадіону «Скіф» ДП «Західінфрапроект» Ігор Заяць. Про це УНІАН поінформували у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

За словами Ігоря Зайця, для встановлення трибун потрібно 120 тонн металоконструкцій, 20 тонн вже доставлено на об’єкт. Будівельники уже закінчують монтаж бетонних плит до яких будуть кріпитися сидіння.

«А на відкритих трибунах наразі проводять оздоблювальні роботи на секторах і підпірних стінках», - зазначив І.Заяць.

Тривають активні роботи і з облаштування спортивного ядра. Там розпочато демонтаж існуючих легкоатлетичних доріжок, секторів і поля. У кінцевому результаті реконструйоване футбольне поле розміром 105×68м покриють натуральним газоном з дренажем і автоматичним поливом.

Окрім того, фахівці забезпечать освітлення поля 500 люкс і згідно вимог УЄФА встановлять огорожу території висотою 2,5 метри.

Нагадаємо, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.