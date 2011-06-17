Цимбалюк сьогодні їде в Сколівський район

Львів. 17 червня. УНІАН. Сьогодні, 17 червня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Сколівський район.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Львівської ОДА.

Заплановано, що під час перебування у районі Цимбалюк відвідає у Славському місцевий стадіон, проведе особистий прийом громадян, зустрінеться з активом Сколівщини.

Також М.Цимбалюк відвідає оздоровчий табір «Політехнік-2» (с. Волосянка) та незавершене будівництво школи у Славську.