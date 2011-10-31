Працівника “Львівського облавтодору” нагороджено медаллю
“За працю і звитягу”
Львів. 31 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович нагородив медаллю «За працю і звитягу» працівника ДП «Львівський облавтодор». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Відповідний указ було підписано 27 жовтня 2011 року.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено машиніста автогрейдера філії «Львівська ДЕД» дочірнього підприємства «Львівський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»Григорія Лабаза.
Нагороду було вручено з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, за вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту, забезпечення будівництва, ремонту і утримання доріг, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.