Працівника “Львівського облавтодору” нагороджено медаллю

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович нагородив медаллю «За працю і звитягу» працівника ДП «Львівський облавтодор». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідний указ було підписано 27 жовтня 2011 року.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено машиніста автогрейдера філії «Львівська ДЕД» дочірнього підприємства «Львівський облавтодор» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»Григорія Лабаза.

Нагороду було вручено з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, за вагомий особистий внесок у розвиток автомобільного транспорту, забезпечення будівництва, ремонту і утримання доріг, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність.