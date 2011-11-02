Цимбалюк перебуває в Києві на засіданні Кабміну

Львів. 2 листопада. УНІАН. 2 листопада голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебуває в Києві на розширеному засіданні Кабміну за участі Президента України Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На засіданні Михайло Цимбалюк доповідатиме про соціально-економічний розвиток Львівської області за 9 місяців 2011 року.