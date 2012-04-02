З камер для довічно ув’язнених Сокальської колонії зроблять музей

Львів. 2 квітня. УНІАН. Монастир, в якому розміщувався сектор для засуджених до довічного ув’язнення Сокальської виправної колонії, буде передано місцевій громаді для створення музею. Після пожежі будівля колишнього монастиря сильно вигоріла і непридатна для утримання в’язнів. Всіх «довічників» переміщено в інші виправні заклади.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області Мирослав Демків.

«Державною пенітенціарною службою розглядається питання щодо передачі місцевій громаді приміщення монастиря, в якому наразі розміщується Сокальська виправна колонія №47. Це питання вже обговорювалося на Президії Львівської облдержадміністрації і доповідалося керівництву Державної пенітенціарної служби України. Попередні погодження вже є», - зазначив Мирослав Демків.

Також він зазначив, що до цього часу не встановлено причини пожежі, яка практично знищила будівлю і церкву монастиря в якому перебували засуджені до «вишки» (найвищої міри покарання).

«Висновків експертизи ще немає», - зазначив Мирослав Демків.

Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожежі в Сокальській колонії на Львівщині. Перша - підпал, друга версія пов’язана із порушенням правил пожежної безпеки.

За попередніми підрахунками, пожежа у колонії на Львівщині завдала збитків на півмільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у смт Жвирка Сокальського району Львівської області виникла пожежа у секторі для довічно засуджених виправної колонії №47. Пожежа мала максимальний рівень безпеки. Приміщення, в якому сталася пожежа, практично вигоріло і стало непридатним для утримання засуджених.

Близько 150 осіб, які були з нього евакуйовані (з них 68 засуджених до довічного ув’язнення), були евакуйовані з палаючої будівлі і розміщені в інших виправних закладах. Жертв і потерпілих внаслідок пожежі не було.

Сокальська виправна колонія — колонія максимального рівня безпеки - для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк та до довічного позбавлення волі. Колонія розташована в колишньому римо-католицькому монастирі отців-бернардинів в смт Жвирка, що межує з Сокалем. Це пам'ятка архітектури початку 17-го століття, будівля в радянські часи була переобладнана під камери для тримання ув’язнених.

Раніше територія Сокальської колонії суворого режиму була місцем паломництва прочан до чудотворної ікони Сокальської Богоматері.



