Сьогодні у Львові поховали Героя України Бориса Возницького

Львів. 25 травня. УНІАН. Сьогодні на полі почесних поховань (№67) Личаківського цвинтаря Львова поховали Героя України Бориса Возницького.

Як передає кореспондент УНІАН, в останню путь Героя України Бориса Возницького проводжало більше півтори тисячі людей. Телеграми із співчуттями надіслали громадські організації, музейники різних країн світу. Телеграму із співчуттями від Президента України Віктора Януковича зачитала присутня на заходах його радник Ганна Герман.

«Ще нескоро ми усвідомимо, яка це велика втрата. Пройде небагато часу і його іменем будуть називати об’єкти культури», - сказав міністр культури України Михайло Кулиняк.

Як повідомили УНІАН у Винниківській міській раді, іменем Бориса Возницького назвуть вулицю у місті Винники.

З такою ініціативою виступив міський голова Винник Сергій Уваров.

«Борис Возницький був надзвичайно працьовитою людиною, великим ентузіастом, він працював в ім’я всього народу, не покладаючи рук та не знаючи відпочинку. Він не просто робив вклад у збереженні та розвитку мистецтва, він буквально рятував історико-культурні надбання свого народу і цілого світу. Не забуваймо, що цьому великому українському культурному діячеві довелося працювати у нелегкі часи радянського тоталітаризму. Кожен глечик, кожен повалений більшовиками скульптурний елемент християнських церков доводилося потайки вивозити з руїн, знаходити транспорт, місце для зберігання, реставрувати й архівувати”, - зазначив Сергій Уваров.

Офіційно з ініціативою перейменувати одну з вулиць у Винниках на честь Бориса Возницького мер міста Сергій Уваров виступить на сесії Винниківської міської ради, яка відбудеться 31 травня.