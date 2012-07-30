Pegasus Airlines з жовтня розпочне польоти зі Львова до Стамбула

Київ. 30 липня. УНІАН. Турецька лоукост-авіакомпанія Pegasus Airlines має намір з 17 жовтня розпочати польоти з міжнародного аеропорту «Львів» до аеропорту ім. Сабіхи Гьокчен міста Стамбул.

Як сказано в повідомленні Міністерства інфраструктури України, рейси на напрямі Львів-Стамбул здійснюватимуться тричі на тиждень.

За інформацією сайту турецького авіаперевізника, вартість перельоту становитиме 59,99 доларів в один бік.

Нагадаємо, на сьогодні з міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького здійснюють рейси 14 іноземних і чотири українські авіаперевізники за 22 міжнародними напрямами.

Довідка УНІАН. Авіапарк компанії Pegasus Airlines налічує 43 повітряні судна, зокрема 35 авіалайнерів Boeing 737-800 і 2 авіалайнери Boeing 737-400. Ще 6 літаків належать дочірній компанії Izair.

ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею. У 2011 році аеропорт було реконструйовано. В рамках реконструкції було збудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадочну смугу.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв`язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. осіб.