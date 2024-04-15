У столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

Понеділок, 15 квітня, у Києві буде з дощами. Про це свідчить прогноз Погода УНІАН.

Протягом дня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня пройде дощ. Уранці стовпчики термометрів покажуть +13°, а вдень повітря максимально прогріється до +17°.

Свіжості додасть західний вітер, швидкість якого буде 7-12 м/с. Атмосферний тиск знижений і продовжить знижуватися, 741-745 міліметрів ртутного стовпа.

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Погода 15 квітня - прогноз по Україні

У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +9°, вдень +16°, дощ.

У Луцьку буде похмуро, вночі +7°, вдень +14°, дощ.

У Рівному сьогодні очікується похмура погода, вночі +6°, вдень +14°, дощ.

У Тернополі 15 квітня вночі буде +11°, вдень +20°, невелика хмарність, гроза.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +19°, дощ.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +25°, невеликий дощ.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть уночі +13°, вдень +24°, хмарно з проясненнями, гроза.

У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +27°, невеликий дощ.

У Вінниці сьогодні буде +11°...+23°, невелика хмарність, дощ.

У Житомирі в понеділок буде вночі +9°, вдень +16°, похмуро, дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +5°...+16°, поблачно з проясненнями.

У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +20°, дощ.

У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +22°, невелика хмарність, дощ.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +12°...+19°.

В Одесі 15 квітня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +23°.

У Херсоні в понеділок уночі буде +13°, вдень +27°, практично безхмарно.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.

У Запоріжжі температура вночі +15°, вдень +25°, невелика хмарність.

У Сумах сьогодні температура повітря вночі буде +9°, а вдень +17°, хмарно з проясненнями.

У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +13°, вдень +19°.

У Дніпрі температура вночі буде +15°, вдень +23°, невелика хмарність.

У Сімферополі в понеділок буде невелика хмарність, +11°...+22°.

У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +12°, вдень +22°.

У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, легкий дощ, температура вночі +11°, вдень +22°.

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