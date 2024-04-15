Понеділок, 15 квітня, у Києві буде з дощами. Про це свідчить прогноз Погода УНІАН.
Протягом дня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня пройде дощ. Уранці стовпчики термометрів покажуть +13°, а вдень повітря максимально прогріється до +17°.
Свіжості додасть західний вітер, швидкість якого буде 7-12 м/с. Атмосферний тиск знижений і продовжить знижуватися, 741-745 міліметрів ртутного стовпа.
Погода 15 квітня - прогноз по Україні
У Львові в понеділок буде невелика хмарність. Вночі +9°, вдень +16°, дощ.
У Луцьку буде похмуро, вночі +7°, вдень +14°, дощ.
У Рівному сьогодні очікується похмура погода, вночі +6°, вдень +14°, дощ.
У Тернополі 15 квітня вночі буде +11°, вдень +20°, невелика хмарність, гроза.
У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +19°, дощ.
В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +25°, невеликий дощ.
В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть уночі +13°, вдень +24°, хмарно з проясненнями, гроза.
У Чернівцях у понеділок - невелика хмарність, вночі +13°, вдень +27°, невеликий дощ.
У Вінниці сьогодні буде +11°...+23°, невелика хмарність, дощ.
У Житомирі в понеділок буде вночі +9°, вдень +16°, похмуро, дощ.
У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +5°...+16°, поблачно з проясненнями.
У Черкасах сьогодні буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +20°, дощ.
У Кропивницькому температура вночі буде +13°, вдень +22°, невелика хмарність, дощ.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +12°...+19°.
В Одесі 15 квітня - невелика хмарність, температура вночі +17°, вдень +23°.
У Херсоні в понеділок уночі буде +13°, вдень +27°, практично безхмарно.
У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вночі +12°, вдень +27°.
У Запоріжжі температура вночі +15°, вдень +25°, невелика хмарність.
У Сумах сьогодні температура повітря вночі буде +9°, а вдень +17°, хмарно з проясненнями.
У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +13°, вдень +19°.
У Дніпрі температура вночі буде +15°, вдень +23°, невелика хмарність.
У Сімферополі в понеділок буде невелика хмарність, +11°...+22°.
У Краматорську сьогодні хмарно з проясненнями, невеликий дощ, температура вночі +12°, вдень +22°.
У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, легкий дощ, температура вночі +11°, вдень +22°.