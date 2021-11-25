Сильний град накрив іспанське місто Аліканте.
Про це повідомляє The Wathers.
За даними видання, перед градом на місто налетіла злива.
Згідно з даними метеорологів, всього за 25 хвилин випала історична кількість граду - 46 міліметрів.
Менш ніж за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу. З них 47,5 міліметрів за 30 хвилин і ще 39,6 міліметра за 20 хвилин.
Нагадаємо, раніше гігантський град обрушився на Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град зі спостережуваних в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів.
Тоді найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: