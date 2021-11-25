В іспанському місті Аліканте всього за 25 хвилин випало 46 міліметрів граду.

Сильний град накрив іспанське місто Аліканте.

Про це повідомляє The Wathers.

За даними видання, перед градом на місто налетіла злива.

Згідно з даними метеорологів, всього за 25 хвилин випала історична кількість граду - 46 міліметрів.

Менш ніж за годину в аеропорту Аліканте-Елкс випало 58 міліметрів дощу. З них 47,5 міліметрів за 30 хвилин і ще 39,6 міліметра за 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше гігантський град обрушився на Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град зі спостережуваних в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів.

Тоді найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.

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Автор: Катерина Лиманська