У Китаї оголосили "помаранчеве" попередження у зв'язку з першою зимовою хуртовиною, яка цього сезону прийшла на 23 дні раніше звичайного.

У Китаї оголосили "помаранчеве" попередження у зв'язку з першою зимовою хуртовиною. В країні спостерігається різке похолодання.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, Національний метеорологічний центр прогнозує снігові бурі на північному сході Китаю, при цьому в деяких регіонах випаде 45 міліметрів снігу за 24 години.

А в Пекіні в цьому сезоні перший сніг випав на 23 дні раніше, ніж зазвичай.

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За даними погодного агентства, похолодання також охопило територію від Пекіна до Шанхаю і Гуанчжоу, в результаті чого температура в неділю знизилася на цілих 14 градусів за Цельсієм.

Сотні тисяч людей вийшли на вулицю в Пекіні, щоб насолодитися засніженими туристичними місцями, такими як Заборонене місто і Universal Studios Resort, попри обмеження COVID-19.

За даними VOA, через снігову бурю в Пекіні були закриті кілька ділянок автомагістралей, зупинено автобусне сполучення більш ніж за 160 маршрутами та скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста. Швидкісні поїзди в Тяньцзінь і Шанхай були скасовані або затримані.

Нагадаємо, як повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, в Україну йде холодне північне повітря.

За її словами, атмосферні фронти принесуть дощі, 9-11 листопада можливий мокрий сніг.

За словами фахівця, 12-13 листопада поле високого тиску забезпечить погоду без опадів. Температура поступово почне знижуватися: ночами стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 0 до -6°, вдень очікується від -3° до +3°.

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Автор: Катерина Лиманська