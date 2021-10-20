Гігантський град поколотив Квінсленд в Австралії. Ймовірно, це найбільший град в Австралії з моменту початку реєстрації рекордів.
Про це повідомляє The Watchers.
За даними видання, 18 і 19 жовтня у Квінсленді пройшли сильні грози, які принесли з собою проливні дощі, гігантський град і торнадо.
Як повідомляється, найбільший град був зареєстрований 19 жовтня в Блумсбері і Ялборо в Північному Квінсленді. Розмір градин досягав 16 сантиметрів в діаметрі.
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Синоптик Австралійського бюро метеорології Шейн Кеннеді повідомив, що австралійський рекорд становить близько 14 см і додав, що, схоже, в країні встановлено новий рекорд за розміром граду.
Відзначається, що град такого розміру при падінні має граничну швидкість понад 100 км/год.
Нагадаємо, світовий рекорд за величиною граду (23,59 см) був зафіксований у 2018 році в аргентинському місті Вілья-Карлос-Пас.
Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2000 будівель.
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