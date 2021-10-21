Потерпілого доставили в лікарню, де медики надали йому необхідну допомогу і відпустили додому.

В Одесі через сильний вітер падають дерева. Від "деревопаду" вже постраждав чоловік.

Як повідомили журналістам у прес-службі мерії, людина постраждала в курортній зоні – на Французькому бульварі. Зокрема, інцидент стався біля житлового будинку №11б.

"Будинок ОСББ. Дерево впало на авто, гілкою вдарило чоловіка", - розповіли в мерії. За даними прес-служби, потерпілого доставили в лікарню, де медики надали йому необхідну допомогу і відпустили додому.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, на Французькому бульварі це дерево пошкодило кілька автомобілів. Подібні випадки зафіксовані в різних районах міста. Наприклад, велике дерево впало на вулиці Косівській, заблокувавши трамвайні колії.

Також поривчастий вітер повалив величезне дерево на вулиці Одарія, де пошкоджено через це кілька машин. У регіональному главку ДСНС уточнили, що цей інцидент стався в районі 13:00, дерево перекрило проїжджу частину. Наразі рятувальники за допомогою бензорізу розпилюють його, щоб звільнити дорогу.

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Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, 21 жовтня в Одесі спостерігається посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що синоптик пообіцяла українцям ще одне потепління. За її словами, після похолодання, яке очікується вже найближчими днями, в Україні знову настануть "чудові теплі дні".

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Автор: Лариса Козова