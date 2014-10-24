Голомша оскаржить в суді своє звільнення
22:22, 24 жовтня 2014Політика
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Перший заступник генпрокурора Микола Голомша має намір оскаржити своє звільнення з посади в суді.
Голомша оскаржить в суді своє звільнення / facebook.com/gp.gov.ua
Про це він сказав у коментрарі коеспондентові УНІАН.
"Я не очікував цього, але я отримав повідомлення. Готуюсь до суду (щоб відновитися на посаді - УНІАН), - сказав він.
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За словами Голомші такий перебіг подій він пов'язує, з тим що "небажаний в цій ситуації".
Нагадаємо, генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Миколу Голомшу з посади першого заступника генерального прокурора.
Згідно з наказом від 23 жовтня Голомша звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору згідно з п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто, з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію).
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