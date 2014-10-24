Голомша оскаржить в суді своє звільнення

Про це він сказав у коментрарі коеспондентові УНІАН.

"Я не очікував цього, але я отримав повідомлення. Готуюсь до суду (щоб відновитися на посаді - УНІАН), - сказав він.

Читайте такожЯрема люстрував свого першого заступника Голомшу

За словами Голомші такий перебіг подій він пов'язує, з тим що "небажаний в цій ситуації".

Нагадаємо, генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Миколу Голомшу з посади першого заступника генерального прокурора.

Згідно з наказом від 23 жовтня Голомша звільнений у зв'язку з припиненням трудового договору згідно з п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто, з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (про люстрацію).